Ti ricordi… Il gol di testa segnato da Maradona al Milan 32 anni fa. E un bambino scrisse: “In fin dei conti i miracoli li ha fatti” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Maradona in fin dei conti i miracoli li ha fatti: faceva muovere le gambe ai ragazzi disabili in tribuna. Sì, poteva essere fatto santo”. A scriverlo non è un adulto che ricorre consapevolmente ad un’esagerazione, ma un bambino che con la sua innocenza crede fermamente in ciò che scrive. E’ uno dei temi dei bimbi di una scuola della periferia di Napoli, Arzano, raccolti poi in un libro da Marcello d’Orta, autore del fortunato “Io speriamo che me la cavo” e appunto di “Dio ci ha creato gratis, il Vangelo secondo i bambini di Arzano”, pubblicato nel 1992. Nel tema in questione si parla della beatificazione di Papa Giovanni XXIII e il bambino dice che tutto sommato quanto a santità Diego non era da meno, attribuendogli addirittura la capacità di far muovere le gambe ai bimbi paraplegici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) “in fin deili ha fatti: faceva muovere le gambe ai ragazzi disabili in tribuna. Sì, poteva essere fatto santo”. A scriverlo non è un adulto che ricorre consapevolmente ad un’esagerazione, ma unche con la sua innocenza crede fermamente in ciò che scrive. E’ uno dei temi dei bimbi di una scuola della periferia di Napoli, Arzano, raccolti poi in un libro da Marcello d’Orta, autore del fortunato “Io speriamo che me la cavo” e appunto di “Dio ci ha creato gratis, il Vangelo secondo i bambini di Arzano”, pubblicato nel 1992. Nel tema in questione si parla della beatificazione di Papa GiovXXIII e ildice che tutto sommato quanto a santità Diego non era da meno, attribuendogli addirittura la capacità di far muovere le gambe ai bimbi paraplegici ...

pisto_gol : Questa cassetta betacam è uno dei miei ricordi più cari, e la porterò con me quando finirà la mia storia qui a Med… - UEFAcom_it : ? Il primo gol di Dries Mertens in #UEL ?? ?? L'anno era il 2010... ricordi in che squadra giocava?… - gestoredirete : Ancora sento il dolore ai ginocchi per la caduta sui gradini della Fiesole al gol di @rdbertoni (sempre lode a te).… - ContropiedeA : In una serata di ricordi, triste ma struggente, Ghoulam torna a correre e Insigne si dispera per non poter salutare… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Il bomber Ingenito a Passione Gialloblù. «Alle vespe sono legati i ricordi più belli del… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordi… gol Milan-Fiorentina, l’Album dei Ricordi: da Bati a Baggio fino a Borja-Aquilani e il Ribery show Fiorentina.it