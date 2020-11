'Ti amo campionato' di Luigi Garlando: Inter, o vinci o... vinci (Di venerdì 27 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

psbrdx : RT @Gazzetta_it: #Inter, o vinci o... vinci. La #Roma all'esame #Maradona, #Rebic il Patroclo del #Milan - sportli26181512 : Inter, o vinci o... vinci. Il Napoli nel segno di Diego, Rebic il Patroclo del Milan: Inter, o vinci o... vinci. Il… - Gazzetta_it : #Inter, o vinci o... vinci. La #Roma all'esame #Maradona, #Rebic il Patroclo del #Milan - NicolaCicc : @PaoloColantoni Non amo l'alternanza di portieri, ma in questo momento farei giocare Strakosha in campionato e Reina nelle coppe. - JGiuls_ : RT @kalopsiha: comunque io di m4radona non ho detto niente ma non avevo molto da dire. ho sentito della notizia a lavoro e mi ha scosso, pe… -