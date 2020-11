The Voice Senior, Viviana Stucchi (mamma di Luca Vismara) canta Elettra Lamborghini e conquista tutti (Di sabato 28 novembre 2020) The Voice Senior ha debuttato ieri sera su Rai Uno con Antonella Clerici e fra i concorrenti (oltre il padre di Giorgia annunciato in conferenza stampa) c’è stato un altro volto noto: Viviana Stucchi, vincitrice dello Zecchino d’Oro del 1964 con Il Pulcino Ballerino, canzone entrata ormai fra i classici di quella kermesse. La Stucchi, ora insegnante, si è presentata sul palco con il brano sanremese Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini modificando l’intro da “Elettra, Elettra Lamborghini” a “Viviana, Viviana a The Voice” e già solo per questo meritava quattro sì. Che voglia di ballare con Viviana Stucchi! ... Leggi su biccy (Di sabato 28 novembre 2020) Theha debuttato ieri sera su Rai Uno con Antonella Clerici e fra i concorrenti (oltre il padre di Giorgia annunciato in conferenza stampa) c’è stato un altro volto noto:, vincitrice dello Zecchino d’Oro del 1964 con Il Pulcino Ballerino, canzone entrata ormai fra i classici di quella kermesse. La, ora insegnante, si è presentata sul palco con il brano sanremese Musica (E Il Resto Scompare) dimodificando l’intro da “” a “a The” e già solo per questo meritava quattro sì. Che voglia di ballare con! ...

