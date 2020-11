The Voice Senior, stasera su Rai1 al via il talent condotto da Antonella Clerici (Di venerdì 27 novembre 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, comincia The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici, in onda per 5 prime serate: tra i giudici tornano Al Bano e Gigi D'Alessio. Da stasera su Rai1, alle 21:25, arriva The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo show avrà una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. A tenere le fila delle 5 puntate arriva alla conduzione Antonella Clerici, volto amatissimo della rete. Con lei i giudici Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Al Bano e sua figlia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020)su, alle 21:25, comincia The, ilmusicaleda, in onda per 5 prime serate: tra i giudici tornano Al Bano e Gigi D'Alessio. Dasu, alle 21:25, arriva The, una variante over 60 delshow che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo show avrà una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. A tenere le fila delle 5 puntate arriva alla conduzione, volto amatissimo della rete. Con lei i giudici Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Al Bano e sua figlia ...

EmanueleFire : Stasera c'è The Voice godo - Radiomusikblog : The Voice Senior al via stasera! Ecco come funziona (leggermente diverso da The Voice tradizionale) - Rita68378864 : Gagliarda la presentazione di The Voice senior...Mi sa che vedro' Freedom. ??????#leredita - 200664 : #leredita h stasera non me lo perdo The voice ?????? - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #TheVoiceSenior, #AntonellaClerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua voglia d… -