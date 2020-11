“The Voice Senior”, stasera su Rai 1 il talent show per over 60 con Antonella Clerici (Di venerdì 27 novembre 2020) The Voice diventa Senior. Il talent show che ha conquistato mezzo miliardo di telespettatori in tutto il mondo modifica le coordinate: punta sugli over 60. Si parte stasera su Rai 1 con Antonella Clerici padrona di casa. Al suo fianco ci saranno cinque coach che dovranno formare i team concorrenti secondo il meccanismo delle blind audition. I protagonisti di “The Voice Senior”, il nuovo talent di Rai 1 con Antonella Clerici sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Thediventa Senior. Ilche ha conquistato mezzo miliardo di telespettatori in tutto il mondo modifica le coordinate: punta sugli60. Si partesu Rai 1 conpadrona di casa. Al suo fianco ci saranno cinque coach che dovranno formare i team concorrenti secondo il meccanismo delle blind audition. I protagonisti di, il nuovodi Rai 1 consfoglia la gallery ...

Teleblogmag : Gli appuntamenti della prima serata. #guidatv Iscriviti al nostro canale Telegram! - rauxlzin : @Haley_haizs @ravizinx trio bunito bora pro the voice - luiger_ : pubblicità del mezzogiorno stan account: amplifon, smartphone per anziani brondi, crema dolori vertebrali + promo the voice senior - Elena_Lo_Bue : RT @MontiFrancy82: Il 27 novembre su Rai 1 prende il via #TheVoiceSenior, condotto da @antoclerici “Tutti i cantanti in gara hanno come den… - Elena_Lo_Bue : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Il 27 novembre su Rai 1 prende il via #TheVoiceSenior, condotto da @antoclerici : “Tutti i cantanti in gara hanno come… -

Ultime Notizie dalla rete : “The Voice Fi: Mazzetti, 'sdegnata per chi non è riconoscente con Berlusconi' Affaritaliani.it