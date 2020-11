The Voice Senior – Pronto al via il talent per over 60 – Come funziona? (Di venerdì 27 novembre 2020) The Voice Senior apre i battenti a partire da oggi, venerdì 27 novembre 2020. Il talent dedicato agli over 60 permetterà a tanti concorrenti di sfidarsi a colpi di musica. Variegato anche il team di giudici che dovrà scegliere una propria formazione. Il programma di Rai 2 accenderà infatti le luci su Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al Bano, in compagnia della figlia Jasmine. Saranno loro a decretare il destino dei protagonisti di The Voice Senior. The Voice Senior – Cosa cambia rispetto alla versione originale The Voice Senior permetterà a diversi concorrenti di ottenere una pubblicazione da parte della casa discografica Universal. Si parla di una sola canzone del vincitore, ma utile per ... Leggi su giornal (Di venerdì 27 novembre 2020) Theapre i battenti a partire da oggi, venerdì 27 novembre 2020. Ildedicato agli60 permetterà a tanti concorrenti di sfidarsi a colpi di musica. Variegato anche il team di giudici che dovrà scegliere una propria formazione. Il programma di Rai 2 accenderà infatti le luci su Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al Bano, in compagnia della figlia Jasmine. Saranno loro a decretare il destino dei protagonisti di The. The– Cosa cambia rispetto alla versione originale Thepermetterà a diversi concorrenti di ottenere una pubblicazione da parte della casa discografica Universal. Si parla di una sola canzone del vincitore, ma utile per ...

Aletta6891 : RT @SpettacoliNEWS: @antoclerici conduce il nuovo #TheVoiceSenior su Rai1. Da venerdì 27 in prima serata con i coach @LoredanaBerte @_GigiD… - icarvsplume : RT @Frazzesco: Ma quindi è un the voice fatto dai vecchi? TOP!! #thevoicesenior - Frazzesco : Ma quindi è un the voice fatto dai vecchi? TOP!! #thevoicesenior - Mattiabuonocore : Mentre su Rai1 inizia The Voice Senior, su Canale 5 il tutorial di Detto Fatto sulla spesa sexy - Guasty95 : @borraccino_ Non demoliamolo prima del tempo solo perchè si chiama The Voice -