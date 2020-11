The Voice Senior, ecco il talent ‘over’ di Antonella Clerici. Coletta: «Contento se Rai1 fa il 17% dalle 20.30 alle 22.30» (Di venerdì 27 novembre 2020) The Voice Senior Antonella Clerici fa cantare gli over 60. Perché si sa, la passione per il canto e l’emozione del palcoscenico non hanno davvero età. Da stasera (ore 21.20) la conduttrice aprirà i battenti di The Voice Senior, versione âgé del popolare talent show trasmesso in Italia per sei edizioni. In prime time su Rai1 – con cinque puntate – lo spettacolo prodotto da Marco Tombolini per Fremantle cambierà pelle e meccanismo, ma non spirito di fondo. Ad esibirsi, come anticipato saranno concorrenti ’Senior’ con un vissuto alle spalle con e una predilezione per il canto forse mai espressa appieno. Alcuni loro, in passato, hanno sfiorato il successo senza però raggiungerlo. Il più anziano, Tony ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 27 novembre 2020) Thefa cantare gli over 60. Perché si sa, la passione per il canto e l’emozione del palcoscenico non hanno davvero età. Da stasera (ore 21.20) la conduttrice aprirà i battenti di The, versione âgé del popolareshow trasmesso in Italia per sei edizioni. In prime time su– con cinque puntate – lo spettacolo prodotto da Marco Tombolini per Fremantle cambierà pelle e meccanismo, ma non spirito di fondo. Ad esibirsi, come anticipato saranno concorrenti ’’ con un vissutospcon e una predilezione per il canto forse mai espressa appieno. Alcuni loro, in passato, hanno sfiorato il successo senza però raggiungerlo. Il più anziano, Tony ...

