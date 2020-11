The Voice Senior: coach, cantanti, tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 27 novembre 2020) Arriva in prima serata, su Rai1 una variante “over 60” dell’amato format “The Voice”, che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in ben 62 Paesi. “The Voice Senior” presenta una veste completamente rinnovata, a partire dal cast e dal meccanismo del format. Sarà Antonella Clerici a condurre le 5 puntate del programma musicale Rai. >> Jasmine Carrisi età, altezza e vita privata, tutto sulla figlia di Albano e Loredana The Voice Senior: i coach e i cantanti Il team dei coach, che decideranno le sorti dei concorrenti, è decisamente scoppiettante. Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino, e il team Carrisi composto da Al Bano e sua figlia Jasmine, che valgono come un solo coach. Per la Bertè, è la prima ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Arriva in prima serata, su Rai1 una variante “over 60” dell’amato format “The”, che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in ben 62 Paesi. “The” presenta una veste completamente rinnovata, a partire dal cast e dal meccanismo del format. Sarà Antonella Clerici a condurre le 5 puntate del programma musicale Rai. >> Jasmine Carrisi età, altezza e vita privata,sulla figlia di Albano e Loredana The: ie iIl team dei, che decideranno le sorti dei concorrenti, è decisamente scoppiettante. Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino, e il team Carrisi composto da Al Bano e sua figlia Jasmine, che valgono come un solo. Per la Bertè, è la prima ...

UnDueTreBlog : “The Voice Senior” – Antonella Clerici nella nuova versione del programma. Cast, puntate. - IlContiAndrea : #TheVoiceSenior, #AntonellaClerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua vog… - Italia_Notizie : The Voice Senior, Antonella Clerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua vo… - clikservernet : The Voice Senior, Antonella Clerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua vo… - dangelo_fran : The voice senior, ossia il non talent show della RAI @Libero_official #TheVoiceSenior #terzaetà #talentshow -