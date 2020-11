The Voice Senior, Antonella Clerici scagiona Albano e la figlia (Di venerdì 27 novembre 2020) A The Voice Senior Antonella Clerici assicura che la scelta di Jasmine Carrisi è stata sua. Non è stata spinta da nessuno, tanto meno da suo padre Al Bano. Basterà per evitare le accuse di nepotismo? Con Antonella Clerici a The Voice Senior ci saranno anche Loredena Bertè, il rapper Clementino, Gigi D’Alessio e Al Bano ma non da solo. Per la prima volta in televisione ci sarà sua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) A Theassicura che la scelta di Jasmine Carrisi è stata sua. Non è stata spinta da nessuno, tanto meno da suo padre Al Bano. Basterà per evitare le accuse di nepotismo? Cona Theci saranno anche Loredena Bertè, il rapper Clementino, Gigi D’Alessio e Al Bano ma non da solo. Per la prima volta in televisione ci sarà sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

