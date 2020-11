The Voice Senior, Antonella Clerici rivela: tra i concorrenti, anche un sopravvissuto al CoVid-19 (Di venerdì 27 novembre 2020) The Voice Senior: la sfida degli over 60 partirà su Rai Uno alle ore 21.25. La conduzione è affidata ad Antonella Clerici. Proprio lei ha rivelato un interessante dettaglio sulla prima puntata: tra i partecipanti, ci sarà una persona che è sopravvissuta al CoVid-19. The Voice Senior: ecco una delle storie che scopriremo stasera La settima edizione del talent show sulla Rete ammiraglia non avrà l’ansia delle scorse edizioni. Infatti, non si vinceranno posti a Sanremo o contratti discografici. In più, le voci saranno mature, perché i concorrenti, da regolamento, devono essere over 60. Chi vincerà avrà un vinile con tutti i brani fatti nel talent e un contratto con la Universal per la cover meglio realizzata. Infatti, la ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) The: la sfida degli over 60 partirà su Rai Uno alle ore 21.25. La conduzione è affidata ad. Proprio lei hato un interessante dettaglio sulla prima puntata: tra i partecipanti, ci sarà una persona che è sopravvissuta al-19. The: ecco una delle storie che scopriremo stasera La settima edizione del talent show sulla Rete ammiraglia non avrà l’ansia delle scorse edizioni. Infatti, non si vinceranno posti a Sanremo o contratti discografici. In più, le voci saranno mature, perché i, da regolamento, devono essere over 60. Chi vincerà avrà un vinile con tutti i brani fatti nel talent e un contratto con la Universal per la cover meglio realizzata. Infatti, la ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 27 NOVEMBRE 2020: IL DEBUTTO DI THE VOICE SENIOR, IL SILENZIO DELL'ACQUA E LA SATIRA DI CROZZA https:/… - pausefun : Renato Carosone (Tu vuo fà l'americano) | Abel Marta | The Voice France 2018 | Auditions... -… - pausefun : Stromae (Formidable) | Casanova | The Voice France 2018 | Finale - - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 27 NOVEMBRE 2020: IL DEBUTTO DI THE VOICE SENIOR, IL SILENZIO DELL'ACQUA E LA SATIRA DI CROZZA - felipedcfidalgo : RT @MatheussHc14: Vettel vs Fernando Alonso Domingo no The Voice #F1noSporTV -