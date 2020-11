The Voice Senior, Antonella Clerici pronta al debutto: le anticipazioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa sera, venerdì 27 novembre, il via alla prima edizione di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici: ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata Arriva su Rai 1 per la prima volta la versione Over 60 del talent The Voice che vedrà alla conduzione Antonella Clerici. Negli ultimi anni la rete ha ospitato la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa sera, venerdì 27 novembre, il via alla prima edizione di Thecondotta da: ecco tutte lesulla prima puntata Arriva su Rai 1 per la prima volta la versione Over 60 del talent Theche vedrà alla conduzione. Negli ultimi anni la rete ha ospitato la L'articolo proviene da YesLife.it.

clikservernet : The Voice Senior, Antonella Clerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua vo… - dangelo_fran : The voice senior, ossia il non talent show della RAI @Libero_official #TheVoiceSenior #terzaetà #talentshow - Noovyis : (The Voice Senior, Antonella Clerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua v… - FQMagazineit : The Voice Senior, Antonella Clerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua vo… - tuttotv_info : Antonella Clerici torna in prima serata con The Voice Senior - Antonella Clerici torna in prima serata con The Voic… -