The Voice Senior: Antonella Clerici anticipa cosa faranno i suoi giudici (Foto) (Di venerdì 27 novembre 2020) Sale l’attesa per la prima puntata di stasera di The Voice Senior con Antonella Clerici che raddoppia tra E’ sempre mezzogiorno e il prime time tanto desiderato ma sono soprattutto i giudici i più attesi di questo debutto (Foto). Antonella Clerici avrà un ruolo diverso dal solito, sarà un po’ più in disparte mentre concorrenti e vocal coach saranno al centro del talent. Quindi prima di scoprire voci e storie di chi salirà sul palco il pubblico è già concentrato su Al Bano e Jasmine, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Alla Gazzetta del Sud la conduttrice ha raccontato come vede i suoi giudici spiegando indirettamente il motivo per cui sono stati scelti. Su alcuni non c’è bisogno di dare spiegazioni, altri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Sale l’attesa per la prima puntata di stasera di Theconche raddoppia tra E’ sempre mezzogiorno e il prime time tanto desiderato ma sono soprattutto ii più attesi di questo debutto ().avrà un ruolo diverso dal solito, sarà un po’ più in disparte mentre concorrenti e vocal coach saranno al centro del talent. Quindi prima di scoprire voci e storie di chi salirà sul palco il pubblico è già concentrato su Al Bano e Jasmine, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Alla Gazzetta del Sud la conduttrice ha raccontato come vede ispiegando indirettamente il motivo per cui sono stati scelti. Su alcuni non c’è bisogno di dare spiegazioni, altri ...

