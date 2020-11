The Voice Senior, Albano risponde alle accuse di nepotismo: “Non lo accetto” (Di venerdì 27 novembre 2020) La giuria di The Voice Senior, il nuovo talent musicale in onda su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici, è al completo. Ormai da qualche tempo, infatti, sappiamo i nomi dei personaggi famosi che andranno a sedersi sulle poltrone rosse dello studio. Troveremo, quindi, Gigi D’alessio, Clementino, Loredana Berté e, infine, Albano con la figlia Jasmine Carrisi. Il programma on si discosterà molto dalla versione originale. L’unica differenza, appunto, verrà costituita dall’età degli aspiranti cantanti. Potranno partecipare ai casting solo coloro che hanno un’età pari o superiore a 60 anni. La data di partenza, inoltre, è prevista per stasera, venerdì 27 novembre 2020. Ma non è tutto. Con l’inizio dello show cominciano da arrivare anche le prime polemiche. Albano risponde alle ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) La giuria di The, il nuovo talent musicale in onda su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici, è al completo. Ormai da qualche tempo, infatti, sappiamo i nomi dei personaggi famosi che andranno a sedersi sulle poltrone rosse dello studio. Troveremo, quindi, Gigi D’alessio, Clementino, Loredana Berté e, infine,con la figlia Jasmine Carrisi. Il programma on si discosterà molto dalla versione originale. L’unica differenza, appunto, verrà costituita dall’età degli aspiranti cantanti. Potranno partecipare ai casting solo coloro che hanno un’età pari o superiore a 60 anni. La data di partenza, inoltre, è prevista per stasera, venerdì 27 novembre 2020. Ma non è tutto. Con l’inizio dello show cominciano da arrivare anche le prime polemiche....

