The Voice Senior, Al Bano alla Clerici: “Qui fare cose strane” (Di venerdì 27 novembre 2020) Inizia ‘The Voice Senior’ ed Al Bano spiazza la platea di ‘È Sempre Mezzogiorno’ durante una ospitata nello show mattutino della Clerici. Comincia ‘The Voice Senior‘, l’attesissimo nuovo programma con la conduzione di Antonella Clerici. E per l’occasione lei ospita Al Bano nella consueta puntata del mattino di ‘È Sempre Mezzogiorno’. L’amatissimo cantante di Cellino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 27 novembre 2020) Inizia ‘The’ ed Alspiazza la platea di ‘È Sempre Mezzogiorno’ durante una ospitata nello show mattutino della. Comincia ‘The‘, l’attesissimo nuovo programma con la conduzione di Antonella. E per l’occasione lei ospita Alnella consueta puntata del mattino di ‘È Sempre Mezzogiorno’. L’amatissimo cantante di Cellino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zesluiz22 : CARACA PERDI O THE VOICE - ITAgrouporders : ??[ITA GO] VICTON “VOICE : The future is now” ?? ??PREZZO: 22€ 23€ con poster (spedizione kr-it inclusa) ??scambio p… - cheTVfa : #AntonellaClerici inagura su Rai 1 #TheVoiceSenior, il talent show canoro dedicato agli over 60 - VanityFairIt : Stasera in tv! - tuttouomini : Chi è Clementino età vita privata carriera e The Voice Senior - -