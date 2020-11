The Voice, Jasmine Carrisi raccomandata? Parla Antonella Clerici (Di venerdì 27 novembre 2020) The Voice Senior, ora Parla Antonella Clerici finalmente la verità sulla presenza di Jasmine Carrisi. Questa sera su Rai 1 debutta The Voice Senior, il talent dedicato agli over sessanta condotto da Antonella Clerici. Un cast di eccezione andrà a formare la squadra dei coach, ci saranno infatti Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Albano Carrisi con sua figlia Jasmine. Proprio la presenza di quest’ultima ha generato molto caos, e in molti hanno gridato alla raccomandazione e al nonnismo. LEGGI ANCHE>>>Albano Carrisi ricorda i genitori e commuove il web, le sue parole The Voice, Jasmine Carrisi ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) TheSenior, orafinalmente la verità sulla presenza di. Questa sera su Rai 1 debutta TheSenior, il talent dedicato agli over sessanta condotto da. Un cast di eccezione andrà a formare la squadra dei coach, ci saranno infatti Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Albanocon sua figlia. Proprio la presenza di quest’ultima ha generato molto caos, e in molti hanno gridato alla raccomandazione e al nonnismo. LEGGI ANCHE>>>Albanoricorda i genitori e commuove il web, le sue parole The...

Teleblogmag : Gli appuntamenti della prima serata. #guidatv Iscriviti al nostro canale Telegram! - rauxlzin : @Haley_haizs @ravizinx trio bunito bora pro the voice - luiger_ : pubblicità del mezzogiorno stan account: amplifon, smartphone per anziani brondi, crema dolori vertebrali + promo the voice senior - Elena_Lo_Bue : RT @MontiFrancy82: Il 27 novembre su Rai 1 prende il via #TheVoiceSenior, condotto da @antoclerici “Tutti i cantanti in gara hanno come den… - Elena_Lo_Bue : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Il 27 novembre su Rai 1 prende il via #TheVoiceSenior, condotto da @antoclerici : “Tutti i cantanti in gara hanno come… -