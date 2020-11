Tg Scuola | edizione del 27 novembre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) Far tornare gli studenti delle superiori a scuola, almeno un giorno a settimana. È l’appello lanciato dallo psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) Federico Bianchi di Castelbianco, che ha invitato le istituzioni a riflettere sui danni che stanno subendo i ragazzi. Problematiche che, afferma lo psicologo, “ci porteremo dietro a lungo”. L’appello è stato accolto con favore da diversi dirigenti scolastici che da tutta Italia hanno invitato le istituzioni a prendere in considerazione l’iniziativa. – VIOLENZA DONNE, STUDENTI IN DIRETTA DAL MINISTERO: “AMORE È FELICITÀ, NON LIVIDI”