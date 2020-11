Tg Psicologia | edizione del 27 novembre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Allo sportello online ‘Lontani ma vicini’ accedono fino a 700 scuole, tante migliaia di studenti e docenti che ci chiedono aiuto su come affrontare difficoltà e disagi che stanno pesantemente ricadendo sulle spalle dei più giovani. Da qui rivolgo una richiesta alle autorità competenti, che mi auguro venga sostenuta da dirigenti e docenti delle scuole: i ragazzi delle superiori possano tornare in classe almeno un giorno a settimana, per non perdere un contatto diretto con il mondo della scuola che non è limitato al solo apprendimento”. È questo l’appello di Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore dell’IdO. – NATALE, PSICOLOGO: DISTANZA CI COSTRINGE A RIPENSARE L’ALTRO