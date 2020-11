Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) Cambi di colore per le Regioni. Il premier Giuseppe Conte annuncia novità: la Lombardia tornerà in zona arancione, così come la Toscana, mentre il Veneto riaprirà i centri commerciali nel weekend. Il governo è al lavoro anche sul nuovo Dpcm che dal 4 dicembre stabilirà le nuove regole anti Covid in vista del Natale. Tra le misure allo studio il coprifuoco alle 22 nei giorni delle festività, il divieto di mobilità fuori della propria regione, la chiusura degli impianti sciistici e il ritorno in presenza a scuola il 7 gennaio. L’Rt medio in Italia scende a 1, tutto il Paese potrebbe tingersi presto di giallo, ma l’esecutivo mantiene una linea prudente: “Non possiamo rischiare una terza ondata”, è il ragionamento emerso nella riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione della maggioranza. COMMISSARIO IN CALABRIA, SALTA ANCHE MIOZZO Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) Cambi di colore per le Regioni. Il premier Giuseppe Conte annuncia novità: la Lombardia tornerà in zona arancione, così come la Toscana, mentre il Veneto riaprirà i centri commerciali nel weekend. Il governo è al lavoro anche sul nuovo Dpcm che dal 4 dicembre stabilirà le nuove regole anti Covid in vista del Natale. Tra le misure allo studio il coprifuoco alle 22 nei giorni delle festività, il divieto di mobilità fuori della propria regione, la chiusura degli impianti sciistici e il ritorno in presenza a scuola il 7 gennaio. L’Rt medio in Italia scende a 1, tutto il Paese potrebbe tingersi presto di giallo, ma l’esecutivo mantiene una linea prudente: “Non possiamo rischiare una terza ondata”, è il ragionamento emerso nella riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione della maggioranza. COMMISSARIO IN CALABRIA, SALTA ANCHE MIOZZO

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 novembre 2020 - DIRE.it Dire Una rissa nel parlamento di Taiwan è finita a lanci di interiora di maiale

Venerdì 27 novembre il partito di opposizione Kmt ha iniziato a tirare interiora di maiale contro il premier Su Tseng-chang, scatenando una vera e propria rissa in parlamento. L'oggetto della disputa ...

Berlusconi, la “mossa” che fa saltare i piani di Conte e Salvini

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi decisivo sui piani per lo scostamento di bilancio. Prossimo futuro alle urne “politiche” per gli italiani? Parlamento Italiano – ...

Venerdì 27 novembre il partito di opposizione Kmt ha iniziato a tirare interiora di maiale contro il premier Su Tseng-chang, scatenando una vera e propria rissa in parlamento. L'oggetto della disputa ...