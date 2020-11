Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Eva lascia Robert ed esce di scena! (Di venerdì 27 novembre 2020) Momento di svolta a Tempesta d’amore la soap che nel corso degli ultimi anni ha visto alternarsi vari personaggi intrigati d’altrettanti storia d’amore. Protagoniste di questo periodo la relazione tra Eva (Uta Kargel) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) due personaggi molto amati, tornati al Fürstenhof per la seconda volta. La coppia affronta la sua seconda crisi sentimentale ma L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Momento di svolta ala soap che nel corso degli ultimi anni ha visto alternarsi vari personaggi intrigati d’altrettanti storia. Protagoniste di questo periodo la relazione tra Eva (Uta Kargel) eSaalfeld (Lorenzo Patané) due personaggi molto amati, tornati al Fürstenhof per la seconda volta. La coppia affronta la sua seconda crisi sentimentale ma L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Nino14154469 : RT @Nino14154469: Quella è la mia anima e non puoi tenerla incatenata non senti come sbatte e urla la passione va liberata, è una lotta int… - Peppe2379 : RT @SabinaStar88: del paradiso. È un cuore che palpita o è la terra che si spazientisce? Il desiderio si è disteso nel letto del fiume lont… - guastellae : RT @SabinaStar88: del paradiso. È un cuore che palpita o è la terra che si spazientisce? Il desiderio si è disteso nel letto del fiume lont… - Nightma17837436 : RT @Sperling_Kupfer: Una tempesta d'amore che travolgerà anche noi in una storia di passione, rabbia, desiderio e seduzione. ?? https://t.… - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 26 novembre: Franzi scopre il testamento di Dirk - #Tempesta #d’Amore… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore : “Con il Covid 2,5 milioni di pazienti in gravi difficoltà ' Yahoo Notizie