Teatro online | i Krypton presentano «Dove i turisti non vanno» di Pietro Gagliano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Un documentario che raccoglie le performances degli artisti Gioia Di Biagio, Marina Arienzale, Anna Capolupo e Albien Alushaj , che si sono esibiti in luoghi della città metropolitana in ottobre, prima che prima che la Toscana diventasse arancione e poi rossa

In occasione della Festa della Toscana, il Comune aderisce all’appello della Presidenza del Consiglio regionale. Inoltre, l’Accademia Marsilio Ficino propone un incontro online sull’emancipazione femm ...Terranuova Bracciolini (Ar), 27 novembre 2020 – Parole per leggere il presente, narrazioni ricamate con il filo della resistenza, in questi tempi extra-ordinari.