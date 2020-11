Sviluppo sostenibile, cosa c’è alla base dell’agenda italiana del G20 (Di venerdì 27 novembre 2020) Persone, Pianeta, Prosperità sono tre delle cinque aree della “Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile” (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership) che saranno alla base dell’agenda del G20, la cui presidenza sarà assunta dall’Italia dal prossimo 1° dicembre, “con lo spirito che guida il Green Deal europeo e la visione rappresentata nel piano Next Generation Eu”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Pietro Benassi, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sherpa del G20. L’Italia vuole “guardare al di là della crisi”, e proporrà una serie di iniziative sulla lotta ai cambiamenti climatici e a favore delle fonti energetiche sostenibili, per una ripresa “sostenibile, giusta e resiliente”. Da ieri, il coordinamento tra i ministeri interessati e le ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 novembre 2020) Persone, Pianeta, Prosperità sono tre delle cinque aree della “Strategia Nazionale per lo” (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership) che sarannodel G20, la cui presidenza sarà assunta dall’Italia dal prossimo 1° dicembre, “con lo spirito che guida il Green Deal europeo e la visione rappresentata nel piano Next Generation Eu”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Pietro Benassi, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sherpa del G20. L’Italia vuole “guardare al di là della crisi”, e proporrà una serie di iniziative sulla lotta ai cambiamenti climatici e a favore delle fonti energetiche sostenibili, per una ripresa “, giusta e resiliente”. Da ieri, il coordinamento tra i ministeri interessati e le ...

