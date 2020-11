Supplenze sostegno da GPS incrociate: docenti allo sbaraglio, senza titolo e senza competenza per le materie (Di venerdì 27 novembre 2020) Migliaia di insegnanti di sostegno improvvisati. E' su questo paradosso che si regge la scuola italiana, quella che di fronte all'apertura del MEF per 84.000 immissioni in ruolo riesce a farne poco più di 19mila, quella dei concorsi pensati nel 2017 e ancora non svolti, quella delle liste infinite di aspiranti supplenti, per un giorno, un mese, un anno intero. Addirittura 77.000 hanno almeno tre anni di servizio svolti tra l'anno scolastico 2008/09 e il 2019/20. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Migliaia di insegnanti diimprovvisati. E' su questo paradosso che si regge la scuola italiana, quella che di fronte all'apertura del MEF per 84.000 immissioni in ruolo riesce a farne poco più di 19mila, quella dei concorsi pensati nel 2017 e ancora non svolti, quella delle liste infinite di aspiranti supplenti, per un giorno, un mese, un anno intero. Addirittura 77.000 hanno almeno tre anni di servizio svolti tra l'anno scolastico 2008/09 e il 2019/20. L'articolo .

floxpollim0n : Comunque ho mandato richieste per supplenze in elementari/asili/sostegno sicuro non mi chiamerà nessuno ;) - Cristian_002020 : @acquachescorre_ In bocca al lupo, supplenze x sostegno nelle scuole, non trovano ......cmq ho ritwittato. ?? -