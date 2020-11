Sua Maestà e il campione | se l' odio dura come l' amore

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tony Damascelli Gli inglesi non scordano e invocano il Var retroattivo Il portiere Shilton: "Mai chiesto scusa per il gol di mano" Nemmeno adesso, che è trapassato senza che nessuno potesse vedere le sue spoglie, Diego Armando ha trovato pace sull'isola della regina Elisabetta. La mano de Dios è passata nelle mani di Dio, così hanno titolato, con la perfidia tipica degli inglesi, i fogli britannici ricordando quella domenica di giugno, era il giorno 22 del 1986, quando sul prato verdissimo dell'Azteca di Città del Messico, Diego Maradona segnò il gol rubando il tempo alla goffa uscita del portiere Shilton, usando però il pugno galeotto della mano sinistra, per il suo rififì storico e mondiale: «Quel primo gol furubare il portafoglio agli inglesi, il secondo servì per farli tacere». Così parlò Diego e le parole non hanno mai smesso di ronzare nella ...