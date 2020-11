Striscia la Notizia ridicolizza la Azzolina con la gag su “Cazzolina” piena di cerotti (video) (Di venerdì 27 novembre 2020) A Striscia la Notizia si parla dell’ultimo consiglio dei ministri in cui si è discusso del Dpcm che regolerà il periodo delle feste di Natale, compresa la possibilità di riapertura delle scuole. La ministra Lucia Azzolina, quella del tg satirico di Antonio Ricci, ha svelato diversi retroscena dell’incontro. «Buonasera dalla vostra super CAzzolina – esordisce l’imitatrice della grillina – come avete saputo qualche giorno fa abbiamo avuto un serenissimo confronto in Consiglio dei ministri sul nuovo Dpcm di Natale». Il video con la finta Azzolina Il video però che ritrae la finta Azzolina sembra dire l’esatto opposto: la titolare del dicastero dell’Istruzione si presenta infatti con cerotto alla testa e camicia tutta strappata. «Ho detto con molta calma a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Alasi parla dell’ultimo consiglio dei ministri in cui si è discusso del Dpcm che regolerà il periodo delle feste di Natale, compresa la possibilità di riapertura delle scuole. La ministra Lucia, quella del tg satirico di Antonio Ricci, ha svelato diversi retroscena dell’incontro. «Buonasera dalla vostra super C– esordisce l’imitatrice della grillina – come avete saputo qualche giorno fa abbiamo avuto un serenissimo confronto in Consiglio dei ministri sul nuovo Dpcm di Natale». Ilcon la fintaIlperò che ritrae la fintasembra dire l’esatto opposto: la titolare del dicastero dell’Istruzione si presenta infatti con cerotto alla testa e camicia tutta strappata. «Ho detto con molta calma a ...

Gazzetta_it : #Inter #Conte, da #Striscia il Tapiro d'Oro: 'Il panettone? Se non lo mangio non lo avrò meritato' - SecolodItalia1 : Striscia la Notizia ridicolizza la Azzolina con la gag su “Cazzolina” piena di cerotti (video)… - readyplayer1___ : RT @Gazzetta_it: #Inter #Conte, da #Striscia il Tapiro d'Oro: 'Il panettone? Se non lo mangio non lo avrò meritato' - Ilgava1 : @AntSantor Quindi son arrivati a Striscia la notizia? - Marta51485706 : @repubblica Non vedo femminismo nel condannare la sessualità della donna quando in qualsiasi altra trasmissione Cia… -