Strage di Bologna, per procura generale Francesco Mangiameli (Terza Posizione) ucciso perché “si dissociò da progetto” (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesco Mangiameli, ucciso il 9 settembre 1980 “pagò con la vita la dissociazione dal progetto della Strage della stazione di Bologna, al quale, aderirono, invece, esponenti dei Nar e Terza Posizione”, formazione di cui faceva parte lo stesso Mangiameli che divenne, per questo motivo, “un antagonista interno da piegare ad ogni costo (eventualmente anche con il denaro)” o “un testimone pericoloso ed inaffidabile da eliminare”. C’è anche questo particolare negli atti che la procura generale di Bologna ha depositato nell’ambito dell’inchiesta sui mandanti della Strage di Bologna per cui oggi è stata celebrata l’udienza preliminare. Inoltre, “nella tragica sequenza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)il 9 settembre 1980 “pagò con la vita la dissociazione dal progetto delladella stazione di, al quale, aderirono, invece, esponenti dei Nar e”, formazione di cui faceva parte lo stessoche divenne, per questo motivo, “un antagonista interno da piegare ad ogni costo (eventualmente anche con il denaro)” o “un testimone pericoloso ed inaffidabile da eliminare”. C’è anche questo particolare negli atti che ladiha depositato nell’ambito dell’inchiesta sui mandanti delladiper cui oggi è stata celebrata l’udienza preliminare. Inoltre, “nella tragica sequenza dei ...

