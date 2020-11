Strage Bologna: parte udienza nuovo filone, imputato Bellini (Di venerdì 27 novembre 2020) Bologna, 27 NOV - E' partita in tribunale a Bologna l'udienza preliminare del nuovo filone dei processi sulla Strage del 2 agosto 1980. Imputati con richiesta di rinvio a giudizio sono Paolo Bellini, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 27 novembre 2020), 27 NOV - E' partita in tribunale al'preliminare deldei processi sulladel 2 agosto 1980. Imputati con richiesta di rinvio a giudizio sono Paolo, ...

fattoquotidiano : Strage di Bologna, non solo Nar. Per la procura generale coinvolti anche Terza Posizione e Ordine Nuovo: “Ora visio… - Leleprox : RT @Adnkronos: #StrageBologna, processo per 4 indagati: per pg soldi da #P2 per attentato - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #StrageBologna, processo per 4 indagati: per pg soldi da #P2 per attentato - Adnkronos : #StrageBologna, processo per 4 indagati: per pg soldi da #P2 per attentato - LaStefi_P : ?@ellyesse? al fianco delle vittime. Grazie Vicepresidente per essere dove c’è bisogno di essere. “Strage Bologna:… -