Storie Italiane, Al Bano difende la figlia Jasmine dopo le critiche per The Voice Senior (Di venerdì 27 novembre 2020) Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine si preparano al debutto come giurati di The Voice Senior, un'avventura che ha già suscitato qualche polemica. Proprio per rispondere alle accuse che gli sono state rivolte, l'artista pugliese è intervenuto in diretta a Storie Italiane e ha affrontato lo spinoso argomento. Da qualche mese, ormai, la giovane Jasmine ha dato il via alla sua carriera musicale: è già uscito il suo primo singolo, un brano che ha riscosso molto successo, e ora sarà accanto al padre nella giuria dello show di Antonella Clerici. Se per Al Bano si tratta di una riconferma, per Jasmine è la prima volta e l'emozione è grandissima. Tuttavia, sui social non sono mancate le critiche. C'è chi ha ...

