Stefano D'Orazio, un altro grave lutto per la moglie Tiziana Giardoni: "La vita con me è ingiusta" (Di venerdì 27 novembre 2020) Non c'è tregua, il dolore non vuole lasciare in pace la vedova del batterista dei Pooh. Tiziana Giardoni, a pochissimo tempo di distanza dalla tragica scomparsa dell'adorato marito Stefano D'Orazio, ha dovuto dire addio anche a suo padre Mauro. Il tristissimo annuncio è stato fatto dalla donna attraverso Instagram e il web si è subito stretto attorno alla sua sofferenza. "I miei due grandi amori", così Tiziana Giardoni ha definito i due uomini più importanti della sua esistenza. Il famoso batterista Stefano D'Orazio è venuto a mancare il 6 novembre scorso, all'età di 72 anni, mentre si trovava ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Tra i tanti messaggi di conforto, su Instagram, è arrivata anche la commovente dedica di Roby ...

