Sparano a caso sui passanti: un morto e 4 feriti, arrestate 2 persone (Di venerdì 27 novembre 2020) . Apparentemente non c'è stato nessun movente, ma la polizia indaga Violenta sparatoria a Henderson, in Nevada (Usa) in cui è rimasta uccisa una persona e altre quattro ferite. È stata la polizia locale a diffondere la notizia. Gli agenti hanno arrestato due persone

HENDERSON (27 novembre 2020) - Un morto e 4 feriti. Questo il bilancio di una sparatoria avvenuta a Henderson, in Nevada. La polizia ha arrestato un uomo e una donna di giovane età, che avrebbero "gui ...

Minaccia la polizia con una pistola da guerra: fermato prima di sparare

Livorno: il 23enne immobilizzato e arrestato, ferito un agente. Aveva appena impugnato una Luger P08 tedesca da migliaia di euro ...

HENDERSON (27 novembre 2020) - Un morto e 4 feriti. Questo il bilancio di una sparatoria avvenuta a Henderson, in Nevada. La polizia ha arrestato un uomo e una donna di giovane età, che avrebbero "gui ...

Minaccia la polizia con una pistola da guerra: fermato prima di sparare

Livorno: il 23enne immobilizzato e arrestato, ferito un agente. Aveva appena impugnato una Luger P08 tedesca da migliaia di euro ...