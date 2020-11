Sorteggio Mondiale 2022 | Italia testa di serie | le urne

(Di venerdì 27 novembre 2020)inserita tra le teste diin vista delper il: le. Estrazione il 7 dicembre. L’di Roberto Mancini si assicura un posto in prima fascia in vista deldel. Andiamo a scoprire lein attesa dell’estrazione del 7 dicembre. L’occupa un posto in prima fascia tra le teste die conferma la sua presenza al fianco delle grandi del calcio internazionale. Urna 1 BelgioFranciaInghilterraPortogalloSpagnaCroaziaDanimarcaGermaniaOlanda Urna 2 SvizzeraGallesPoloniaSveziaAustriaUcrainaSerbiaTurchiaSlovacchiaRomania Urna ...

La Gazzetta dello Sport

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo quasi quattro anni e mezzo di distanza, l’Italia torna tra le prime 10 Nazionali del Ranking FIFA. Non succedeva dall’ag ...L’Italia inoltre è sesta tra le nazionali europee e sarà quindi testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 in programma a Zurigo il prossimo 7 dicembre. Per quanto ...