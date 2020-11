Sondaggi elettorali TP: piste sci, un italiano su due contrario all’apertura (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli italiani si dividono sulla riapertura delle piste da sci. Per il 49,9% le piste devono restare chiuse onde evitare una risalita dei contagi come dopo l’estate mentre a detta del 30,4% le piste vanno aperte “perché non si può privare gli italiani anche di questa libertà”. Favorevole all’apertura anche il 15,3% ma solo con chiusura di rifugi, bar e ristoranti. Sono questi alcuni dei dati raccolti dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 24 e il 26 novembre. Segui Termometro Politico su Google News La decisione di Forza Italia di sostenere l’esecutivo nell’approvazione di un nuovo scostamento di bilancio è l’altro tema affrontato dal Sondaggio. Solo il 12,9% approva tout court l’appoggio di FI al governo mentre il 44,1% lo ritiene accettabile ma ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli italiani si dividono sulla riapertura delleda sci. Per il 49,9% ledevono restare chiuse onde evitare una risalita dei contagi come dopo l’estate mentre a detta del 30,4% levanno aperte “perché non si può privare gli italiani anche di questa libertà”. Favorevoleanche il 15,3% ma solo con chiusura di rifugi, bar e ristoranti. Sono questi alcuni dei dati raccolti dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 24 e il 26 novembre. Segui Termometro Politico su Google News La decisione di Forza Italia di sostenere l’esecutivo nell’approvazione di un nuovo scostamento di bilancio è l’altro tema affrontato dalo. Solo il 12,9% approva tout court l’appoggio di FI al governo mentre il 44,1% lo ritiene accettabile ma ...

