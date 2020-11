Slittino, tutti gli azzurri superano il taglio nella Nations Cup di Igls. Il ritorno di Natalie Geisenberger (Di venerdì 27 novembre 2020) Ad Igls, in Austria, si è svolta la Nations Cup di Slittino e tutti gli atleti italiani in gara hanno superato il taglio, qualificandosi al termine della prova odierna. Spicca però il successo, al femminile, della teutonica Natalie Geisenberger in 39?916, icona della disciplina, che è al ritorno dalla maternità. Tra le donne passano il turno Verena Hofer, quinta a 0?277 dalla tedesca, Marion Oberhofer, ottava e 0?390, e Nina Zoeggeler, decima a 0?507. Tra gli uomini, nella prova conquistata dall’austriaco Nico Gleirscher in 50?076, chiude quinto Lukas Gufler a 0?521, mentre è ottavo Leon Felderer a 0?627, infine termina 15° Alex Gufler a 1?176. Nel doppio si impone, infine, la coppia austriaca composta da Thomas Steu e Lorenz Koller, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Ad, in Austria, si è svolta laCup digli atleti italiani in gara hanno superato il, qualificandosi al termine della prova odierna. Spicca però il successo, al femminile, della teutonicain 39?916, icona della disciplina, che è aldalla maternità. Tra le donne passano il turno Verena Hofer, quinta a 0?277 dalla tedesca, Marion Oberhofer, ottava e 0?390, e Nina Zoeggeler, decima a 0?507. Tra gli uomini,prova conquistata dall’austriaco Nico Gleirscher in 50?076, chiude quinto Lukas Gufler a 0?521, mentre è ottavo Leon Felderer a 0?627, infine termina 15° Alex Gufler a 1?176. Nel doppio si impone, infine, la coppia austriaca composta da Thomas Steu e Lorenz Koller, ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittino tutti Svizzera, l'inverno per la prima volta: 100 esperienze per vivere la montagna Affaritaliani.it Scicli. La raccolta dell’umido slitta a lunedì

In seguito alla indisponibilità di impianti per il trattamento dell'umido in Sicilia, e a seguito della mancata programmazione da parte della Regione Siciliana, che sta facendo scontare a tutti i ...

Fondo ristorazione, slitta termine per presentare domande

È stato prorogato al 15 dicembre il termine per presentare le domande al Fondo ristorazione. "In risposta alle richieste del settore, ristoranti, agriturismo, mense, catering, alberghi, avranno a disp ...

