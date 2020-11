Simeone | necessari fondi Mes | va potenziato personale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Queste le parole di Giuseppe, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare: “Occorre fare uno sforzo maggiore per superare con slancio la fase emergenziale della sanita’ e rendere piu’ accessibili i servizi ai cittadini. I dati forniti dal Ministero della Salute ed elaborati dalla Corte dei Conti per nella memoria sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 evidenziano come il potenziamento delsanitario nella regione va ulteriormente incrementato e reso piu’ omogeneo fra le varie realta’ territoriali.” “Nel Lazio sono poco piu’ di 3.300 le unita’ diinserite per via dell’emergenza Covid. Di queste pero’ solo 713 sono state assunte con contratto a tempo indeterminato, ...