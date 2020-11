Si è scattato un selfie accanto alla salma di Maradona: dipendente dell'impresa funebre licenziato (Di venerdì 27 novembre 2020) Un gesto davvero inopportuno e offensivo. Un selfie accanto alla bara aperta di Diego Armando Maradona: questo il gesto compiuto da tre dipendenti dell'impresa di pompe funebri Pinier, incaricata ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) Un gesto davvero inopportuno e offensivo. Unbara aperta di Diego Armando: questo il gesto compiuto da tre dipendentidi pompe funebri Pinier, incaricata ...

CaressaGiovanni : Si è scattato un #selfie accanto alla salma di #Maradona: dipendente dell'impresa funebre licenziato - globalistIT : - GiancarloDeRisi : Maradona, selfie col morto per tre dipendenti delle pompe funebri, scattato e poi diffuso sul web. I responsabili s… - MariaMacca3 : NON HO PAROLE..!!! L'impiegato delle pompe funebri che ha fornito la bara per #Maradona è stato licenziato dopo es… - Viglianesi_S : NON HO PAROLE..!!! L'impiegato delle pompe funebri che ha fornito la bara per #Maradona è stato licenziato dopo e… -