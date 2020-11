“Si è lasciato morire…” Maradona | nuovo drammatico retroscena che arriva da una persona a lui vicina

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ancora in molti non riescono a credere che Diego Armandose ne sia andato. Una morte tanto improvvisa quanto dolorosa, che ha sconvolto intere nazioni. In Argentina sono state migliaia e migliaia le persone che gli hanno fatto un ultimo saluto durante la camera ardente al palazzo presidenziale. A Napoli i cittadini sono scesi in piazza deponendo fiori, accendendo fumogeni e intonando cori in memoria dell’ex Pibe de Oro, che ha fatto sognare diverse generazioni. In queste ultime ore a parlare del campione argentino è stato Stefano Ceci, amico e agente di Diego. L’uomo è intervenuto a Radio Kiss Kiss e qui ha espresso alcuni pensieri su di lui. Ha raccontato che ormai il due volte campione d’Italia con il Napoli non riusciva più ad andare avanti, infatti la stanchezza aveva preso il sopravvento. Ha inoltre posto l’attenzione sulla solitudine in cui era caduto ...