Si conferma il calo della curva epidemica in Italia Giù ricoveri e terapie intensive

AGI - In leggero calo i nuovi casi di Covid in Italia: 28.352 venerdì contro i 29.003 di giovedì, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma che il calo sia consolidato lo dice il confronto con la scorsa settimana, quando lo stesso giorno si registravano oltre 37mila casi. Ancora molto alto il numero di decessi, 827 (giovedì 822), per un totale di 53.677. Mentre si rafforza il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 354 in meno (ieri -275), e scendono a 33.684, mentre le terapie intensive calano di 64 unita' (ieri -2), e sono 3.782. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.389), seguita da ...

Sono stati 14 i morti di cui uno nella nostra provincia dove calano gli ospedalizzati (-4). E’ ancora, purtroppo, in leggero aumento il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. A fronte di 5.53 ...

Nuovo Dpcm, Zaia: “Venga scritto con Regioni”

“Il prossimo Dpcm venga scritto assieme alle Regioni”. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa sull’emergenza coronavirus il governatore del Veneto Luca Zaia, che ora spera per la Regione in una ...

