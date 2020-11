Short track, Martina Valcepina: “Ci alleniamo per gli Europei, ma così è dura. La morte di Van Ruijven mi ha sconvolta” (Di venerdì 27 novembre 2020) Sport2Day, il notiziario di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, è il telegiornale sportivo dedicato agli appassionati di tutte le discipline. Un appuntamento quotidiano che propone, sempre, curiosità, notizie, e ospiti d’eccezione. durante l’appuntamento dello scorso 24 novembre, il nostro Gianmario Bonzi, ha avuto modo di intervistare la pattinatrice e campionessa di Short track, Martina Valcepina. L’atleta ha raccontato il modo in cui sta affrontando il periodo di stop obbligato: “Sono a Bormio. Abbiamo appena ricominciato ad allenarci dopo un mese di stop, visto che siamo rimasti fermi a causa del Covid e non sono ancora rientrati in pista tutti i miei compagni di squadra”. Un commento anche sulle prossime gare, sugli obiettivi, su cosa voglia dire essere mamma e atleta, e quanto pesi il ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Sport2Day, il notiziario di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, è il telegiornale sportivo dedicato agli appassionati di tutte le discipline. Un appuntamento quotidiano che propone, sempre, curiosità, notizie, e ospiti d’eccezione.nte l’appuntamento dello scorso 24 novembre, il nostro Gianmario Bonzi, ha avuto modo di intervistare la pattinatrice e campionessa di. L’atleta ha raccontato il modo in cui sta affrontando il periodo di stop obbligato: “Sono a Bormio. Abbiamo appena ricominciato ad allenarci dopo un mese di stop, visto che siamo rimasti fermi a causa del Covid e non sono ancora rientrati in pista tutti i miei compagni di squadra”. Un commento anche sulle prossime gare, sugli obiettivi, su cosa voglia dire essere mamma e atleta, e quanto pesi il ...

