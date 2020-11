Serie A | Napoli e Milan avanti nei match contro Roma e Fiorentina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) (, 27 novembre 2020) - Partenopei (2,20) favoriti dai bookies in casai giallorossi (3,15);(1,68) sul velluto(4,85), 27 novembre 2020 – Il posticipo serale della nona giornata di campionato prevede il bigtra(2,20) e(3,15) al San Paolo, in una partita densa di emozioni per i padroni di casa, desiderosi di omaggiare con una vittoria di prestigio la prematura scomparsa del loro idolo indiscusso: Diego Armando Maradona. Per un segno del destino, proprio il derby del Sole del 2014 è stata l'ultima partita a cui il Pibe de Oro ha assistito sugli spalti del San Paolo. Nonostante siano reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite, gli azzurri possono contare del supporto del ...