Serie A, gli arbitri della 9a giornata: Di Bello per Napoli-Roma

Sono stati resi noti gli arbitri per la nona giornata che prenderà il via nella giornata di domani. Questi fischietti come riportato da una nota ufficiale: 

Atalanta – Hellas Verona: Massa Imperiale – Tardino IV: Marinelli VAR: La Penna AVAR: Passeri 
Benevento – Juventus: Pasqua Bottegoni – Lombardo IV: Sacchi VAR: Di Paolo AVAR: Cecconi 
Bologna – Crotone: Serra Mondin – Dei Giudici IV: Orsato VAR: Valeri AVAR: De Meo 
Cagliari – Spezia: Marini Pagliardini – Vono IV: Maggioni VAR: Giacomelli AVAR: Costanzo 
Genoa – Parma: Mariani Prenna – Villa IV: Di Martino VAR: Maresca AVAR: Liberti 
Lazio – Udinese: Aureliano Carbone – Pagnotta IV: Prontera VAR: Banti AVAR: Di Vuolo 
Milan – Fiorentina: Abisso Lo Cicero – Tolfo IV: Fourneau VAR: Mazzoleni AVAR: Di Iorio 
Napoli – Roma: Di Bello Tegoni –

