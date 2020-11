Sequestrata a Roberto Ginatta Blutec una villa al Sestriere da 1 | 1 milioni | “Era intestata a una società schermo per ostacolare i pm”

(Di venerdì 27 novembre 2020) Due settimane fa la Cassazione ha annullato il suo arresto con rinvio al tribunale del Riesame. Ora però per, ex patron di, accusato di aver fatto sparire 16,5di finanziamenti pubblici destinati al rilancio del polo industriale sorto sulle ceneri dell’ex Fiat a Termini Imerese, arriva un nuovo sequestro preventivo. Riguarda la suadi lusso di, nel cuore delle Alpi piemontesi, del valore di un milione e 100mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Torino ed eseguito da finanzieri del Comando provinciale di Palermo. Secondo le indagini della guardia di finanza ladi 400 metri quadri e 16 stanze sarebbe stataad una...

clikservernet : Sequestrata a Roberto Ginatta (Blutec) una villa al Sestriere da 1,1 milioni: “Era intestata a una società schermo… - Noovyis : (Sequestrata a Roberto Ginatta (Blutec) una villa al Sestriere da 1,1 milioni: “Era intestata a una società schermo… - solops : Inchiesta Blutec, sequestrata una villa con 16 stanze a Sestriere a Roberto Ginatta - quotidianopiem : Inchiesta Blutec, sequestrata una villa con 16 stanze a Sestriere a Roberto Ginatta - QdSit : Sequestrata villa a Sestriere (Torino) dal valore di un milione e centomila euro a Roberto Ginatta, indagato nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrata Roberto

Su proposta dei consiglieri del centrodestra approvata all’unanimità la mozione di solidarietà per sollecitare le autorità preposte a un intervento immediato in favore dei pescatori ...I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo in collaborazione con i colleghi di Torino e Bardonecchia, nell’ambito delle indagini riguardanti la Blutec spa e la riqualificazione del polo indust ...