Selvaggia Roma confessioni sul fratello al GF Vip: “Ha provato ad uccidersi” (Di venerdì 27 novembre 2020) Selvaggia Roma si lascia andare ad alcune confessioni importanti nei confronti di suo fratello. La gieffina dopo aver creato un vero e proprio scompiglio all’interno della casa del Grande fratello Vip, sta cercando di farsi conoscere per quella che realmente è. Dopo un primo momento Selvaggia è così riuscita a mettere da parte le discussioni creare con Elisabetta ed Enock per dedicarsi al suo percorso ma soprattutto al racconto della sua vita privata. Così Selvaggia Roma durante la notte di ieri, lancia delle confessioni su suo fratello a Tommaso Zorzi. Parole che hanno lasciato sorpresi tutti ma soprattutto dispiaciuti. Quali sono state le affermazioni rilasciate dall’influencer a Tommaso? Selvaggia ... Leggi su giornal (Di venerdì 27 novembre 2020)si lascia andare ad alcuneimportanti nei confronti di suo. La gieffina dopo aver creato un vero e proprio scompiglio all’interno della casa del GrandeVip, sta cercando di farsi conoscere per quella che realmente è. Dopo un primo momentoè così riuscita a mettere da parte le discussioni creare con Elisabetta ed Enock per dedicarsi al suo percorso ma soprattutto al racconto della sua vita privata. Cosìdurante la notte di ieri, lancia dellesu suoa Tommaso Zorzi. Parole che hanno lasciato sorpresi tutti ma soprattutto dispiaciuti. Quali sono state le affermazioni rilasciate dall’influencer a Tommaso?...

