Selvaggia Roma choc, il racconto spaventoso: "In bagno per tagliarsi le vene". Gelo al GF Vip (Di venerdì 27 novembre 2020) L'entrata di Selvaggia Roma al GF Vip 5 ha scatenato un tornado di dinamiche all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Ormai i concorrenti sembrano essere passati sopra alle polemiche che la new entry aveva scatenato contro Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Anche i litigi con Elisabetta Gregoraci sono solo acqua passata, insomma, tutto procede per il meglio adesso. Nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha mandato il delirio il web e divertito i suoi coinquilini grazie ad un'irresistibile imitazione di Selvaggia Roma, con tanto di tacchi a spillo e tubino argentato. Persino quest'ultima è riuscita a trattenere a stento le risate. La nuova figura del GF Vip, finalmente, sta anche lasciando emergere il suo difficile trascorso personale, rivelando un lato più puro. Dopo essere scoppiata in lacrime ...

