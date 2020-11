Selfie con la salma Maradona: licenziati i tre responsabili (Di venerdì 27 novembre 2020) Assurdo scatto ha fatto il giro del web con protagonista il compianto Pibe de Oro. Tre uomini si è scattato un Selfie con Maradona deceduto nella bara, scatenando l’ira del legale di Maradona e della sua famiglia. Sebbene il mondo intero fosse coinvolto in questo spiacevole dolore, non sono passate inosservate le fotografie diffuse in rete. Notato lo scempio di un momento così sacro, subito è scattata la caccia ai tre scellerati, che oltre a perdere il lavoro, come promesso dall’avvocato di Maradona, saranno anche coinvolti in azioni (giustamente) legali. Se finora poteva sembrare impensabile che qualcuno trovasse divertente scattarsi un Selfie accanto alla bara aperta di un defunto, con il fuoriclasse argentino è accaduto. E i rei sono tre funzionari dell’agenzia funebre incaricata di gestire le ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) Assurdo scatto ha fatto il giro del web con protagonista il compianto Pibe de Oro. Tre uomini si è scattato uncondeceduto nella bara, scatenando l’ira del legale die della sua famiglia. Sebbene il mondo intero fosse coinvolto in questo spiacevole dolore, non sono passate inosservate le fotografie diffuse in rete. Notato lo scempio di un momento così sacro, subito è scattata la caccia ai tre scellerati, che oltre a perdere il lavoro, come promesso dall’avvocato di, saranno anche coinvolti in azioni (giustamente) legali. Se finora poteva sembrare impensabile che qualcuno trovasse divertente scattarsi unaccanto alla bara aperta di un defunto, con il fuoriclasse argentino è accaduto. E i rei sono tre funzionari dell’agenzia funebre incaricata di gestire le ...

