Se si allentano le misure | la curva risalirà

Patricia Tagliaferri Fondazione Gimbe: "Scelte coraggiose e impopolari" Allentare o no le restrizioni in vista del Natale? E se sì, quanto allentarle? La politica ne discute da settimane, per far ripartire i consumi e per consentire agli italiani di festeggiare con i parenti, ma per l'European Centre for Disease Prevention and Control cedere alla «tentazione» di alleggerire le misure anti-Covid per le festività non è una buona idea. Aggiornando le proiezioni sull'epidemia nella Ue e nel Regno Unito, l'Ecdc ha concluso che seppure l'incidenza del Covid sia in calo e i numeri sono destinati a scendere ancora, ridurre ora le restrizioni porterebbe ad un rapido aumento dei contagi, dei ricoveri e dei decessi. Dello stesso avviso la Fondazione Gimbe, che per mettere in guardia sui rischi di revocare le regole cita proprio i modelli predittivi pubblicati dal

Allentare o no le restrizioni in vista del Natale? E se sì, quanto allentarle? La politica ne discute da settimane, per far ripartire i consumi e per consentire agli italiani di festeggiare con i pare ...

