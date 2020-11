“Se a 14 anni non avessi conosciuto Daria mi sarei perso per sempre”: così Bersani ricorda la Nicolodi (Di venerdì 27 novembre 2020) Anche Samuele Bersani ricorda Daria Nicolodi, attrice fiorentina scomparsa ieri a 70 anni. Inaspettatamente infatti, il cantante sul profilo Instagram della Nicolodi pubblica una foto che lo ritrae a 14 anni con l’attrice di Profondo Rosso, Suspiria, Inferno, compagna di una vita del regista Dario Argento e madre di Asia. Sotto la foto, datata 1984, Bersani scrive “Una volta sono scappato di casa. Avevo solo 14 anni e dovrò eternamente ringraziare Daria Nicolodi se in quei 3 giorni di follia invece di ‘perdermi per sempre’ mi son salvato in tempo per tornare indietro”. A 14 anni quando scappò di casa, Bersani decise di incontrare Dario Argento, che aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Anche Samuele, attrice fiorentina scomparsa ieri a 70. Inaspettatamente infatti, il cantante sul profilo Instagram dellapubblica una foto che lo ritrae a 14con l’attrice di Profondo Rosso, Suspiria, Inferno, compagna di una vita del regista Dario Argento e madre di Asia. Sotto la foto, datata 1984,scrive “Una volta sono scappato di casa. Avevo solo 14e dovrò eternamente ringraziarese in quei 3 giorni di follia invece di ‘perdermi per sempre’ mi son salvato in tempo per tornare indietro”. A 14quando scappò di casa,decise di incontrare Dario Argento, che aveva ...

