Scuola, lezioni in presenza anche sabato: la proposta della ministra De Micheli (Di venerdì 27 novembre 2020) L’esecutivo lavora su più fronti per limitare i rischi di una possibile nuova ondata. Sul tavolo del governo le misure da adottare per le vacanze natalizie, tra coprifuoco e orari d’apertura dei negozi. Decisivo il nodo relativo alla Scuola: nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi della riapertura a partire dal 7 gennaio, quindi dopo le vacanze natalizie. della questione Scuola ha parlato anche la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, che in un’intervista a Repubblica ha avanzato l’idea di aprire gli istituti anche nel weekend: “Siamo in emergenza e credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato“, ha commentato. “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 novembre 2020) L’esecutivo lavora su più fronti per limitare i rischi di una possibile nuova ondata. Sul tavolo del governo le misure da adottare per le vacanze natalizie, tra coprifuoco e orari d’apertura dei negozi. Decisivo il nodo relativo alla: nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesiriapertura a partire dal 7 gennaio, quindi dopo le vacanze natalizie.questioneha parlatoladei Trasporti Paola De, che in un’intervista a Repubblica ha avanzato l’idea di aprire gli istitutinel weekend: “Siamo in emergenza e credo sia necessario fareinil“, ha commentato. “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le ...

