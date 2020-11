Scuola, i presidi contro De Micheli: «Non possiamo scaglionare gli ingressi senza organizzare i trasporti» (Di venerdì 27 novembre 2020) Fa discutere la posizione di Paola De Micheli, ministra dei trasporti, sul rientro a Scuola a prescindere dal potenziamento dei mezzi pubblici. Tra chi si è esposto contro le sue dichiarazioni c’è Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale presidi. «Deve essere chiaro il presupposto», ha scritto in una nota. «Ovvero che lo scopo del traporto pubblico è far spostare le persone che ne hanno bisogno. Di conseguenza non è pensabile il contrario, e cioè asservire le persone alle necessità dei trasporti». De Micheli, in un’intervista a La Repubblica, si era così espressa sulla ipotesi di potenziare i mezzi pubblici per evitare assembramenti di studenti e lavoratori. «Farlo è impossibile», aveva detto, «perché dovremmo togliere dalle strade le auto». ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Fa discutere la posizione di Paola De, ministra dei, sul rientro aa prescindere dal potenziamento dei mezzi pubblici. Tra chi si è espostole sue dichiarazioni c’è Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale. «Deve essere chiaro il presupposto», ha scritto in una nota. «Ovvero che lo scopo del traporto pubblico è far spostare le persone che ne hanno bisogno. Di conseguenza non è pensabile il contrario, e cioè asservire le persone alle necessità dei». De, in un’intervista a La Repubblica, si era così espressa sulla ipotesi di potenziare i mezzi pubblici per evitare assembramenti di studenti e lavoratori. «Farlo è impossibile», aveva detto, «perché dovremmo togliere dalle strade le auto». ...

