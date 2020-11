Scuola, gli stipendi di 70mila supplenti ora rischiano di slittare al 2021 (Di venerdì 27 novembre 2020) Corsa contro il tempo delle segreterie scolastiche per garantire gli stipendi al personale che aiuta i docenti nella didattica a distanza Leggi su repubblica (Di venerdì 27 novembre 2020) Corsa contro il tempo delle segreterie scolastiche per garantire glial personale che aiuta i docenti nella didattica a distanza

AzzolinaLucia : Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia… - Linkiesta : La campagna nazionale chiede di rimodulare i periodi di vacanza e di tenere aperti gli istituti scolastici oltre il… - MIsocialTW : Tornano gli #StatiGenerali della #ScuolaDigitale. Domani 27 novembre alle ore 9 in diretta streaming da Bergamo. P… - anikeatable : Non garantire una scuola dell'obbligo sicura, corretta, e senza continui cambiamenti ogni giorno, non garantire l'e… - anikeatable : Contentissima di aver finito la maturità nel 2015 quando aveva ancora 'la normalità' perché come hanno trasformato… -