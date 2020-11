Scuola, De Luca: “Mi auguro si decida per la riapertura il 9 gennaio” (Di venerdì 27 novembre 2020) NAPOLI – “Ieri, durante la riunione tra Regioni e governo, al di là delle chiacchiere è emersa una cosa concreta: l’orientamento è di aprire le scuole il 9 gennaio. Mi auguro si aprano le scuole a gennaio, evitando di incentivare la ripresa del contagio e mettendo i Comuni in condizioni di fare le cose che devono fare”. Lo dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) NAPOLI – “Ieri, durante la riunione tra Regioni e governo, al di là delle chiacchiere è emersa una cosa concreta: l’orientamento è di aprire le scuole il 9 gennaio. Mi auguro si aprano le scuole a gennaio, evitando di incentivare la ripresa del contagio e mettendo i Comuni in condizioni di fare le cose che devono fare”. Lo dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

