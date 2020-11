Scostamento di bilancio, Armao: Forza Italia garanzia di lealtà istituzionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Va apprezzata l’apertura del confronto positivo tra maggioranza ed opposizioni; la Camera dei Deputati ha dato il via libera allo Scostamento di bilancio. I partiti del Centrodestra hanno votato insieme a favore dell’iniziativa propedeutica alla legge di bilancio. “In momenti drammaticamente difficili come quelli che stiamo vivendo e’ importante far prevalere la lealtà istituzionale e la responsabilità nei confronti del Paese. L’iniziativa del Presidente Berlusconi sul voto favorevole allo Scostamento di bilancio, dopo che il Governo ha accolto le proposte del centrodestra in favore delle fasce più colpite dalla crisi economica derivante dalla pandemia COVID-19, e’ elemento di novita’ della politica Italiana che risponde alle attese dei cittadini”. Lo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Va apprezzata l’apertura del confronto positivo tra maggioranza ed opposizioni; la Camera dei Deputati ha dato il via libera allodi. I partiti del Centrodestra hanno votato insieme a favore dell’iniziativa propedeutica alla legge di. “In momenti drammaticamente difficili come quelli che stiamo vivendo e’ importante far prevalere lae la responsabilità nei confronti del Paese. L’iniziativa del Presidente Berlusconi sul voto favorevole allodi, dopo che il Governo ha accolto le proposte del centrodestra in favore delle fasce più colpite dalla crisi economica derivante dalla pandemia COVID-19, e’ elemento di novita’ della politicana che risponde alle attese dei cittadini”. Lo ...

CarloCalenda : Azione non voterà lo scostamento di bilancio insieme a @Piu_Europa perché manca il confronto, ma soprattutto manca… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - MarcoTastardi : #ScostamentodiBilancio, dopo lo scippo di tre parlamentari di Forza Italia da parte leghista, tra cui Laura Ravetto… - Adrian_in_it : RT @MT_Meli_: Dal voto sullo scostamento di bilancio emerge il seguente fatto: Berlusconi ha tenuto in piedi il governo. -